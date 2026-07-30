EUNICE DE FATIMA SANTOS
Idade:
63
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 31/07/2026 16:00
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ANTONIO DE PAULA
Idade:
95
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 31/07/2026 15:00
JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Idade:
51
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 31/07/2026 11:00
JOSE NEVES DE OLIVEIRA
Idade:
71
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 31/07/2026 das 08:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 31/07/2026 10:30
LUZIA PEREIRA DOS SANTOS
Idade:
84
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 31/07/2026 09:00
MARIA APARECIDA GUIMARÃES
Idade:
93
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
CAMPO DAS OLIVEIRAS/ JACAREI
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 30/07/2026 18:00
DALVA MARIA PAULA SILVA
Idade:
82
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 30/07/2026 das 15:00 às 18:00
Sepultamento:
CREM.CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP- 30/07/2026 18:00
JULIETA SENHORA DE MIRANDA
Idade:
94
Data de falecimento:
29/07/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. MUN. CPO. DA PAZ/VIT. DA CONQUISTA/BA- 30/07/2026 17:00
DOMINGOS ANTONIO NATALI
Idade:
74
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/07/2026 16:30
CIRENE DE LOURDES POLI VENEZIANI
Idade:
92
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 30/07/2026 das 12:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 30/07/2026 16:00
GERALDO GREGORIO DA SILVA
Idade:
85
Data de falecimento:
29/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 30/07/2026 13:30
JOAQUIM BATISTA DO NASCIMENTO FILHO
Idade:
71
Data de falecimento:
29/07/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 30/07/2026 das 05:00 às 12:30
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 30/07/2026 13:00
SAMIR CHRISTO
Idade:
53
Data de falecimento:
29/07/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 29/07/2026 das 19:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 30/07/2026 10:30
MARIA HELENA MARTINS SIQUEIRA
Idade:
61
Data de falecimento:
29/07/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 30/07/2026 das 07:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/07/2026 10:00
DONIZETE TAVARES DE LIMA CORRÊA DA SILVA
Idade:
70
Data de falecimento:
29/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/07/2026 10:00
MARIA DE LOURDES DA CRUZ
Idade:
70
Data de falecimento:
29/07/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 29/07/2026 das 18:00 às 08:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 30/07/2026 08:30
MARLENE MASSIÇO
Idade:
69
Data de falecimento:
29/07/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 29/07/2026 das 20:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/07/2026 08:00
VITORIA REGINA DE OLIVEIRA
Idade:
81
Data de falecimento:
29/07/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 29/07/2026 das 20:00 às 00:01
Sepultamento:
CREM.CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP- 30/07/2026 00:01