Habitação

A Prefeitura de Taubaté afirmou que "acompanha o andamento do processo e participa das tratativas" sobre a reintegração de posse do Ipanema Ville. A informação foi repassada à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Douglas Carbonne (Solidariedade).

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Ipanema Ville

O conjunto habitacional começou a ser construído na década de 1990, no bairro Parque Ipanema, mas a cooperativa responsável abandonou a obra. Em 2006, as residências, ainda inacabadas, foram ocupadas por integrantes do movimento sem-teto.