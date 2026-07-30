O Governo de São Paulo mantém mobilizado, nesta quinta-feira (30), o Gabinete de Crise para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e coordenar o atendimento aos municípios afetados pelos temporais que atingiram diversas regiões do estado na quarta-feira (29).
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A Defesa Civil Estadual também montou uma força-tarefa para reforçar o suporte às cidades mais impactadas. As equipes vão percorrer municípios da Baixada Santista, do litoral sul e do Vale do Ribeira, prestando apoio principalmente em Miracatu, Peruíbe, Itanhaém e Santos.
Apesar da previsão indicar redução na intensidade dos ventos, o órgão alerta que ainda podem ocorrer rajadas entre 50 km/h e 60 km/h em regiões do oeste paulista, como Presidente Prudente, além do litoral sul. A recomendação é evitar atividades no mar, como navegação e esportes náuticos, devido às condições adversas. A expectativa é de melhora do tempo a partir de sexta-feira (31).
Desalojados
Entre os municípios mais afetados está Miracatu, onde 100 pessoas, de 25 famílias, ficaram desalojadas após o temporal.
Segundo a Defesa Civil, equipes já organizam o envio de ajuda humanitária, incluindo cestas básicas, colchões, cobertores e telhas para moradores que tiveram as casas destelhadas.
De acordo com Maxwell Souza, diretor de Comunicação da Defesa Civil, o objetivo é garantir assistência rápida às famílias atingidas e fortalecer o apoio às prefeituras que enfrentam os impactos da tempestade.
Governo acompanha situação em tempo real
O Gabinete de Crise reúne representantes de diversos órgãos estaduais, concessionárias de energia, agências reguladoras, polícias e Corpo de Bombeiros. A estrutura permite monitorar as ocorrências em tempo real e direcionar recursos conforme a necessidade de cada município.
Para esta quinta-feira, a previsão indica áreas de instabilidade principalmente na região oeste do estado, com possibilidade de pancadas de chuva, descargas elétricas e novas rajadas de vento.
Já nas regiões do leste paulista, a influência da umidade vinda do oceano deve manter o céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia.
As temperaturas máximas devem variar entre 19°C e 24°C no litoral, Vale do Ribeira e região de Itapeva. Nas demais áreas do estado, os termômetros podem alcançar entre 28°C e 34°C, chegando a 36°C em cidades das regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto. O norte e o noroeste paulista também seguem em atenção para baixa umidade do ar, com índices inferiores a 30% durante a tarde.
Três mortes e dezenas de ocorrências
O temporal que atingiu São Paulo na quarta-feira deixou três mortos e diversos prejuízos em diferentes cidades.
Em Santos, um homem em situação de rua morreu após ser atingido pela queda de uma árvore no bairro Estuário. Em Cesário Lange, outro homem perdeu a vida quando uma árvore caiu sobre o veículo em que estava.
A terceira vítima foi um pescador que morreu após o naufrágio de uma embarcação no canal entre São Sebastião e Ilhabela. Das cinco pessoas que estavam no barco, duas saíram ilesas, duas foram socorridas pelo Samu e a quinta foi encontrada sem vida durante as buscas realizadas pela Defesa Civil e pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
Além das mortes, sete pessoas ficaram feridas após uma escuna virar em Ubatuba. Também houve registro de um ferido por queda de árvore em São Sebastião e outro em Laranjal Paulista.
Rajadas passaram de 120 km/h
Durante a passagem da frente fria, a Defesa Civil emitiu sete alertas severos por meio do sistema Cell Broadcast para avisar moradores sobre o avanço das tempestades.
As maiores rajadas de vento registradas no estado chegaram a 124,9 km/h em Itaporanga e Itaí. Também foram registrados ventos de 117 km/h em Taquarituba, 113 km/h em Arandu e Paranapanema, 111 km/h em Itanhaém e 83,7 km/h em Santos. Na capital paulista, as rajadas atingiram 75,3 km/h.
Segundo a Defesa Civil, cidades do Vale do Paraíba estão entre os municípios paulistas com as maiores rajadas de vento registradas nas últimas 24 horas, até as 9h desta quinta-feira: São José dos Campos (81 km/h), Caraguatatuba (78 km/h) e Ubatuba (70 km/h).
Defesa Civil orienta população
A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os alertas oficiais e evite permanecer em áreas de risco durante a atuação da frente fria.
O órgão alerta para a possibilidade de queda de árvores, destelhamentos, alagamentos, enxurradas, interrupção no fornecimento de energia elétrica, descargas elétricas e queda de granizo. No litoral, permanece o risco de ressaca e mar agitado.
Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.