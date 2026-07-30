O Governo de São Paulo mantém mobilizado, nesta quinta-feira (30), o Gabinete de Crise para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e coordenar o atendimento aos municípios afetados pelos temporais que atingiram diversas regiões do estado na quarta-feira (29).

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A Defesa Civil Estadual também montou uma força-tarefa para reforçar o suporte às cidades mais impactadas. As equipes vão percorrer municípios da Baixada Santista, do litoral sul e do Vale do Ribeira, prestando apoio principalmente em Miracatu, Peruíbe, Itanhaém e Santos.