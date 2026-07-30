O litoral paulista registrou 77 mortes por afogamento entre os dias 1º de janeiro e 29 de julho de 2026, segundo balanço divulgado pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Apesar do número de vítimas fatais, o levantamento também evidencia a atuação das equipes de resgate ao longo da temporada, com milhares de vidas preservadas.
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De acordo com os dados oficiais, o GBMar realizou 1.990 salvamentos no período, resultando no resgate de 3.078 pessoas em praias e áreas costeiras do Estado de São Paulo.
Os números reforçam a importância do trabalho preventivo desenvolvido pelos guarda-vidas, especialmente durante os períodos de maior movimento nas praias, quando o risco de acidentes aumenta devido ao grande fluxo de turistas e banhistas.
O GBMar orienta que frequentadores do litoral respeitem a sinalização das praias, evitem entrar no mar em locais sem supervisão de guarda-vidas e observem as condições do mar antes de entrar na água. Também é recomendado que crianças permaneçam sempre sob a supervisão de um adulto.