Um incêndio em uma churrasqueira de um restaurante localizado embaixo de um hotel, em Aparecida, assustou moradores e hóspedes e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no início da tarde desta quinta-feira (30).
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A ocorrência foi registrada por volta das 12h20, na rua João Alves, perto da feira de Aparecida, local de circulação de milhares de pessoas. As chamas foram controladas pelos próprios funcionários antes da chegada dos bombeiros.
De acordo com a corporação, a equipe foi acionada após a informação de um incêndio em um hotel. No entanto, ao chegar ao endereço, os militares constataram que o foco do fogo estava na churrasqueira do restaurante instalado no térreo do imóvel, abaixo da área onde funciona o hotel.
Os funcionários do estabelecimento agiram rapidamente e conseguiram extinguir as chamas antes que o incêndio se espalhasse para outras dependências do restaurante ou atingisse a estrutura do hotel.
Após a vistoria no local, os bombeiros verificaram que a situação já estava totalmente controlada e, por isso, não foi necessária nenhuma intervenção da equipe.
Apesar do susto, não houve registro de feridos. As causas do incêndio na churrasqueira não foram informadas até o momento.