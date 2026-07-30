Um incêndio em uma churrasqueira de um restaurante localizado embaixo de um hotel, em Aparecida, assustou moradores e hóspedes e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no início da tarde desta quinta-feira (30).

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A ocorrência foi registrada por volta das 12h20, na rua João Alves, perto da feira de Aparecida, local de circulação de milhares de pessoas. As chamas foram controladas pelos próprios funcionários antes da chegada dos bombeiros.