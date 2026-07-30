São José dos Campos recebe, entre sexta-feira (31) e domingo (2), a oitava etapa do Circuito Beach Tennis. A competição será realizada no Posto 011 e reunirá cerca de 400 atletas em disputas profissionais e amadoras. Um dos destaques é o paulista Daniel Mola, atual número 4 do ranking mundial.
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A programação começa na sexta-feira, às 10h, com os jogos da categoria simples. Na sequência, será disputado o qualifying da categoria profissional. Durante a tarde, entram em quadra as categorias Masters 30+, 40+ e 50+, além das disputas juvenis e da categoria profissional mista.
No sábado, o torneio terá confrontos das categorias amadoras e as quartas de final da chave profissional. As semifinais e finais serão realizadas no domingo, quando serão conhecidos os campeões da etapa.
No torneio masculino, Daniel Mola forma dupla com Andrey Soares. A parceria conquistou o título da etapa de Bauru na temporada passada. Em 2026, Mola já venceu a etapa de Valinhos.
Entre os principais concorrentes ao título também estão Pedro Valente e Guilherme Bernal, além da dupla formada por Guilherme Ferreira e Franco Justo.
Além da disputa profissional, os atletas das categorias amadoras buscam pontos para a classificação ao Finals do Circuito Beach Tennis, previsto para o fim da temporada. A competição definirá os classificados para um torneio internacional programado para 2027.
A oitava etapa será disputada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, em São José dos Campos. A próxima parada do circuito está marcada para os dias 14 a 16 de agosto, em Paulínia.