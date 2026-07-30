São José dos Campos recebe, entre sexta-feira (31) e domingo (2), a oitava etapa do Circuito Beach Tennis. A competição será realizada no Posto 011 e reunirá cerca de 400 atletas em disputas profissionais e amadoras. Um dos destaques é o paulista Daniel Mola, atual número 4 do ranking mundial.

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A programação começa na sexta-feira, às 10h, com os jogos da categoria simples. Na sequência, será disputado o qualifying da categoria profissional. Durante a tarde, entram em quadra as categorias Masters 30+, 40+ e 50+, além das disputas juvenis e da categoria profissional mista.