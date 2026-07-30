A Costa Sul de São Sebastião está de luto pela morte de Leonardo Mizrahi, conhecido carinhosamente como Léozinho Carioca. A notícia gerou uma série de homenagens de amigos e moradores da região nesta quinta-feira (30).
Com presença marcante em praias como Camburi, Boiçucanga e Maresias, Leonardo era conhecido pelo sotaque carioca, pelo jeito acolhedor e pela alegria com que se relacionava com as pessoas.
Ligado à música, ao carnaval e também ao futevôlei, Léozinho construiu amizades em diferentes pontos da Costa Sul. Nas redes sociais, amigos destacaram seu carisma, o sorriso constante e os momentos de descontração vividos ao lado dele.
Uma das homenagens afirmou que Leonardo deixa um vazio na comunidade e saudades entre todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.
Integrantes do futevôlei de Camburi também lamentaram a perda e ressaltaram que ele era uma figura querida por alunos, professores e frequentadores da modalidade.
“Hoje a família do futevôlei de Camburi está de luto. Perdemos um grande amigo. Você vai fazer muita falta para todos nós”, escreveu um dos amigos.
Em outra mensagem, uma amiga agradeceu pelos momentos de alegria proporcionados por Léozinho e desejou paz em sua despedida.
As circunstâncias da morte não foram informadas no material divulgado. Também não há, até o momento, informações sobre velório e sepultamento.