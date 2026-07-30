A Costa Sul de São Sebastião está de luto pela morte de Leonardo Mizrahi, conhecido carinhosamente como Léozinho Carioca. A notícia gerou uma série de homenagens de amigos e moradores da região nesta quinta-feira (30).

Com presença marcante em praias como Camburi, Boiçucanga e Maresias, Leonardo era conhecido pelo sotaque carioca, pelo jeito acolhedor e pela alegria com que se relacionava com as pessoas.

Ligado à música, ao carnaval e também ao futevôlei, Léozinho construiu amizades em diferentes pontos da Costa Sul. Nas redes sociais, amigos destacaram seu carisma, o sorriso constante e os momentos de descontração vividos ao lado dele.