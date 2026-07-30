Uma embarcação de pesca com cinco ocupantes naufragou na tarde desta quarta-feira (29), na região de São Sebastião, no Litoral Norte. Uma pessoa morreu e outras quatro foram resgatadas com vida.
Segundo o boletim de ocorrência, guardas civis municipais realizavam patrulhamento pelo bairro São Francisco quando foram abordados por duas pessoas que pediram ajuda e informaram sobre o naufrágio.
Antes da chegada das equipes de emergência, a embarcação Santa Clara II, conduzida por Aurélio Aniceto dos Santos, já havia seguido até o local para prestar socorro aos ocupantes. As vítimas foram retiradas do mar e levadas ao píer da Praia de São Francisco, onde receberam atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Entre os sobreviventes identificados pela Polícia Civil estão Marcos Vinícius Lima Mafra, de 26 anos, e Joselito Euzébio de Morais, de 60 anos, apontado no registro como mestre da embarcação naufragada.
Marcos Vinícius estava consciente, mas bastante abalado emocionalmente, o que impediu que os policiais obtivessem informações mais detalhadas sobre as circunstâncias do acidente.
Os outros três ocupantes ainda não haviam sido identificados oficialmente no momento da emissão do boletim. Um deles morreu após o naufrágio, enquanto os outros dois foram resgatados com vida. Os quatro sobreviventes foram encaminhados para atendimento médico.
A ocorrência foi registrada como morte suspeita e acidental. A Polícia Civil solicitou exame necroscópico para a vítima fatal e exames de corpo de delito para os sobreviventes.
O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária de Caraguatatuba porque o 1º Distrito Policial de São Sebastião estava sem internet em razão da forte ventania que atingiu o Litoral Norte.
As causas e a dinâmica do naufrágio serão apuradas pelas autoridades.