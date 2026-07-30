Uma embarcação de pesca com cinco ocupantes naufragou na tarde desta quarta-feira (29), na região de São Sebastião, no Litoral Norte. Uma pessoa morreu e outras quatro foram resgatadas com vida.

Segundo o boletim de ocorrência, guardas civis municipais realizavam patrulhamento pelo bairro São Francisco quando foram abordados por duas pessoas que pediram ajuda e informaram sobre o naufrágio.

Antes da chegada das equipes de emergência, a embarcação Santa Clara II, conduzida por Aurélio Aniceto dos Santos, já havia seguido até o local para prestar socorro aos ocupantes. As vítimas foram retiradas do mar e levadas ao píer da Praia de São Francisco, onde receberam atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).