Um homem foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira (29) durante uma operação do 3º Distrito Policial de São José dos Campos, com apoio da Diju (Delegacia da Infância e Juventude). A ação teve como alvo um investigado suspeito de integrar uma organização criminosa e atuar na administração financeira do grupo.

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Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em endereços ligados ao investigado. Durante as buscas na residência dele, no bairro Dom Pedro 2º, na região sul da cidade, os agentes localizaram diversos materiais considerados relevantes para a investigação.