Um homem foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira (29) durante uma operação do 3º Distrito Policial de São José dos Campos, com apoio da Diju (Delegacia da Infância e Juventude). A ação teve como alvo um investigado suspeito de integrar uma organização criminosa e atuar na administração financeira do grupo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em endereços ligados ao investigado. Durante as buscas na residência dele, no bairro Dom Pedro 2º, na região sul da cidade, os agentes localizaram diversos materiais considerados relevantes para a investigação.
Entre os objetos apreendidos estavam anotações atribuídas à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), documentos que indicariam a matrícula do suspeito na organização, códigos criptografados de comunicação, senhas, um chip telefônico, quatro smartphones, um aparelho celular do tipo "radinho" e R$ 1.005 em dinheiro. O material estava escondido no forro do teto do quarto de um bebê.
Segundo a Polícia Civil, os documentos e a forma como o dinheiro estava dividido em cédulas de pequeno valor reforçam a hipótese de que o investigado exercia uma função ligada à contabilidade e ao gerenciamento financeiro da organização criminosa.
Adega e loja de roupas
Na sequência da operação, os policiais cumpriram outro mandado em um imóvel na rua Carlos Drummond de Andrade, no bairro Campo dos Alemães, também na zona sul, onde funcionam uma adega e uma loja de roupas vinculadas ao suspeito.
Na adega foram apreendidos R$ 279 em dinheiro e uma máquina de cartão. Já na loja de roupas os policiais encontraram R$ 83, outra máquina de cartão e um aparelho celular.
De acordo com a investigação, há indícios de que os estabelecimentos comerciais eram utilizados para movimentar e ocultar recursos provenientes de atividades criminosas, em um possível esquema de lavagem de dinheiro destinado ao financiamento da organização.
Diante do conjunto de provas reunidas durante a operação, o investigado foi preso em flagrante pelos crimes de financiamento ao tráfico de drogas e integração em organização criminosa.
Após os procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Caçapava, onde permaneceu à disposição da Justiça. As investigações da Polícia Civil continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a movimentação financeira da organização criminosa.