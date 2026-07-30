A Polícia Civil prendeu três pessoas e apreendeu aproximadamente 6 quilos de drogas durante a Operação Última Dezena, deflagrada na manhã desta quinta-feira (30), em Ubatuba.

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A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas e a investigação de um suposto esquema de lavagem de dinheiro que utilizava rifas clandestinas para movimentar recursos obtidos com a atividade criminosa.