O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí tem 79 vagas de emprego abertas para PCD (Pessoas com Deficiência). As oportunidades são nas áreas de serviços, monitoramento e construção civil.
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Vagas
As vagas estão distribuídas em nove funções diferentes: auxiliar de limpeza (20 vagas), jardineiro (4), frentista (3), auxiliar de manutenção predial (10), zelador (10), controlador de acesso (10), auxiliar de monitoramento de CFTV (10), vigilante (10) e encarregado de obras (2).
Os requisitos para cada uma delas podem ser conferidos no site oficial do serviço.
Como participar da seleção
Para se inscrever no processo seletivo, os interessados devem comparecer à sede do PAT, das 8h às 16h, portando documentos pessoais, laudo médico e currículo impresso. O PAT fica na Rua Barão de Jacareí, nº 839, no Centro.