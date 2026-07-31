O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí tem 79 vagas de emprego abertas para PCD (Pessoas com Deficiência). As oportunidades são nas áreas de serviços, monitoramento e construção civil.

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Vagas

As vagas estão distribuídas em nove funções diferentes: auxiliar de limpeza (20 vagas), jardineiro (4), frentista (3), auxiliar de manutenção predial (10), zelador (10), controlador de acesso (10), auxiliar de monitoramento de CFTV (10), vigilante (10) e encarregado de obras (2).