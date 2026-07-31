O Governo do Estado de São Paulo formaliza três novos convênios com a Prefeitura de Pindamonhangaba. A assinatura dos acordos ocorrerá nesta sexta-feira (31), durante o evento “Inclusão em Pauta”.

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As parcerias trazem os programas TODAS in-Rede e PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva) ao município, além de impulsionar as ações do Centro TEA Paulista para ampliar e qualificar a rede de atendimento às pessoas com deficiência na região.

Convênios