31 de julho de 2026
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INCLUSÃO SOCIAL

SP firma 3 convênios para ampliar a inclusão em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O Governo do Estado de São Paulo formaliza três novos convênios com a Prefeitura de Pindamonhangaba. A assinatura dos acordos ocorrerá nesta sexta-feira (31), durante o evento “Inclusão em Pauta”.

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As parcerias trazem os programas TODAS in-Rede e PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva) ao município, além de impulsionar as ações do Centro TEA Paulista para ampliar e qualificar a rede de atendimento às pessoas com deficiência na região.

Convênios

O programa TODAS in-Rede oferece cursos voltados ao público feminino com deficiência, abordando empreendedorismo, autonomia financeira, autoestima, direitos reprodutivos e combate à violência. A iniciativa também capacita profissionais da rede pública para o atendimento humanizado de vítimas de agressão.

Já o PEI realiza o mapeamento e incentiva a inserção desse público no mercado de trabalho formal, promovendo o acompanhamento desde a contratação até o desenvolvimento de carreira.

O Centro TEA Paulista oferece acolhimento às famílias e suporte integrado nas áreas de saúde, educação e assistência social.

O evento

A solenidade de assinatura dos convênios contará com a presença do prefeito de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino; do presidente da Câmara Municipal, vereador Marco Mayor; da secretária municipal da Mulher, Família e Direitos Humanos, Magda Felix Pereira Alves; e da presidente do Conselho Estadual dos Assuntos dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ariani Queiroz de Sá, além de representantes da secretaria estadual.

O evento acontecerá às 10h no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 260, no Jardim Boa Vista, em Pindamonhangaba.

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