Os fortes ventos que atingiram o Litoral Norte na tarde de quarta-feira (29) provocaram uma série de interrupções no fornecimento de energia elétrica. Segundo a EDP, concessionária responsável pela distribuição na região, foram registradas mais de 378 ocorrências relacionadas ao vendaval, que derrubou árvores, galhos e lançou objetos sobre a rede elétrica.

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Para acelerar o restabelecimento do serviço, a empresa informou que ampliou em cinco vezes o número de equipes em campo. De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira (30), mais de 62% dos consumidores da área de concessão já tiveram o fornecimento de energia normalizado cerca de 18 horas após o início do evento climático.