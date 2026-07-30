Os fortes ventos que atingiram o Litoral Norte na tarde de quarta-feira (29) provocaram uma série de interrupções no fornecimento de energia elétrica. Segundo a EDP, concessionária responsável pela distribuição na região, foram registradas mais de 378 ocorrências relacionadas ao vendaval, que derrubou árvores, galhos e lançou objetos sobre a rede elétrica.
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Para acelerar o restabelecimento do serviço, a empresa informou que ampliou em cinco vezes o número de equipes em campo. De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira (30), mais de 62% dos consumidores da área de concessão já tiveram o fornecimento de energia normalizado cerca de 18 horas após o início do evento climático.
A concessionária explicou que o volume de chamados foi muito superior ao registrado em um dia comum de operação, elevando o nível de criticidade dos atendimentos. Os reparos mais complexos estão concentrados em pontos onde houve queda de árvores, galhos e outros materiais sobre a rede elétrica, situação que exige mais tempo para garantir a segurança dos trabalhadores e da população.
Durante situações de emergência, a EDP disse que adota uma ordem de prioridade para os atendimentos. Hospitais, unidades de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, ocorrências com risco à vida e locais com maior número de consumidores afetados recebem atenção preferencial.
Em alguns casos, os reparos dependem da atuação conjunta com prefeituras e equipes da Defesa Civil, principalmente quando é necessário remover árvores ou liberar vias antes da recomposição da rede elétrica.
Orientação à população
A distribuidora reforça que, em caso de cabos rompidos ou fios caídos, a orientação é que ninguém se aproxime da rede elétrica. A recomendação é manter distância do local e comunicar imediatamente a concessionária por um de seus canais oficiais de atendimento.
Os consumidores podem registrar ocorrências pelo site da empresa, aplicativo EDP Online, WhatsApp, no número (11) 93465-2888, ou pela Central de Atendimento, no telefone 0800 721 0123.