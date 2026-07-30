Um caminhoneiro morreu após a cabine do caminhão ser comprimida pela carga de cimento que transportava, depois de perder o controle do veículo. O acidente foi registrado por volta das 9h20 desta quinta-feira (30), no km 66 da Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá.

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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), apesar da rápida mobilização das equipes de resgate, o óbito foi constatado às 9h50. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ser acionado para prestar apoio à ocorrência.