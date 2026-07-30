30 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Caminhoneiro morre em acidente com carga de cimento na Dutra

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Acidente no km 66 da Via Dutra resultou em morte
Acidente no km 66 da Via Dutra resultou em morte

Um caminhoneiro morreu após a cabine do caminhão ser comprimida pela carga de cimento que transportava, depois de perder o controle do veículo. O acidente foi registrado por volta das 9h20 desta quinta-feira (30), no km 66 da Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), apesar da rápida mobilização das equipes de resgate, o óbito foi constatado às 9h50. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ser acionado para prestar apoio à ocorrência.

O carro funerário já está no local. O trânsito segue fluindo por apenas uma faixa, sem previsão para a liberação total da pista.

Motoristas que passam pelo trecho devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização das equipes de atendimento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários