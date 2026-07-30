Uma força-tarefa retirou 43 toneladas de lixo descartadas irregularmente em uma APP (Área de Preservação Permanente), no bairro Jardim Mourisco, em Taubaté. A ação, realizada na terça-feira (28), teve como objetivo o combate à dengue e a recuperação de áreas degradadas. Além da retirada de lixo e entulho, 130 m² da área receberam serviços de roçada e capina.

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As equipes atuaram no local por quase dez horas e removeram cinco caminhões carregados de lixo e entulho.