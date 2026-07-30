30 de julho de 2026
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EM TAUBATÉ

Ação retira 43 toneladas de área ambiental em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Prefeitura utilizou 5 caminhões para retirar lixo de área de preservação ambiental
Prefeitura utilizou 5 caminhões para retirar lixo de área de preservação ambiental

Uma força-tarefa retirou 43 toneladas de lixo descartadas irregularmente em uma APP (Área de Preservação Permanente), no bairro Jardim Mourisco, em Taubaté. A ação, realizada na terça-feira (28), teve como objetivo o combate à dengue e a recuperação de áreas degradadas. Além da retirada de lixo e entulho, 130 m² da área receberam serviços de roçada e capina.

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As equipes atuaram no local por quase dez horas e removeram cinco caminhões carregados de lixo e entulho.

A ação foi promovida pela Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria, em conjunto com equipes da Fiscalização de Posturas, da GCM (Guarda Civil Municipal), da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e do CAS (Controle de Animais Sinantrópicos), vinculado à Secretaria de Saúde.

Neste mês, localidades como Jardim Paulista e Estrada do Barreiro também receberam operações semelhantes de limpeza.

Para combater o descarte irregular, a Prefeitura de Taubaté ampliou as equipes de fiscalização e o monitoramento por câmeras do CGI (Centro de Gestão Integrada). Cerca de 160 pontos foram mapeados em diferentes regiões da cidade e são alvo das ações de fiscalização.

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