A Prefeitura de Caraguatatuba informou que 12 unidades escolares do município e a sede da Secretaria Municipal de Educação sofreram danos após os ventos de até 70 km/h que atingiram o Litoral Norte na quarta-feira (29).

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Foram registrados casos de destelhamento. A situação mais grave ocorreu na EMEI/EMEF Aida de Almeida Castro Grazioli, no bairro Rio do Ouro, onde as aulas do período da manhã foram suspensas para a realização de reparos emergenciais.