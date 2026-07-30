A Prefeitura de Caraguatatuba informou que 12 unidades escolares do município e a sede da Secretaria Municipal de Educação sofreram danos após os ventos de até 70 km/h que atingiram o Litoral Norte na quarta-feira (29).
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Foram registrados casos de destelhamento. A situação mais grave ocorreu na EMEI/EMEF Aida de Almeida Castro Grazioli, no bairro Rio do Ouro, onde as aulas do período da manhã foram suspensas para a realização de reparos emergenciais.
Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil permanecem mobilizadas nesta quinta-feira (30) para atender às ocorrências. Além das unidades de ensino, os trabalhos seguem concentrados na desobstrução de vias interditadas por quedas de árvores nos bairros Pegorelli, Porto Novo, Travessão, Praia das Palmeiras e Martim de Sá.
A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas com árvores comprometidas, manter distância de cabos caídos e acionar o telefone 199 em caso de ocorrências. Em situações de emergência ou risco à vida, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.