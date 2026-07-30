30 de julho de 2026
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ACIDENTE

Motorista fica preso após carga avançar sobre cabine na Dutra

Por Jesse Nascimento | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Resgate de caminhoneiro na Via Dutra
Resgate de caminhoneiro na Via Dutra

Um caminhoneiro perdeu o controle do veículo carregado de cimento e ficou preso às ferragens após a carga comprimir a cabine. O acidente foi registrado por volta das 9h20 desta quinta-feira (30), no km 66 da Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá.

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As duas faixas da via precisaram ser interditadas para o pouso do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que atuou no socorro e para o trabalho das equipes de resgate. O motorista foi retirado da cabine após uma operação de desencarceramento, que exigiu cuidados devido à deformação do veículo e à posição da carga.

Segundo informações preliminares, o caminhão perdeu o controle e, após o acidente, a carga de cimento avançou para a parte dianteira do veículo, comprimindo a cabine. A dinâmica da ocorrência ainda será apurada pelas autoridades.

A remoção do caminhão e da carga pode exigir novos bloqueios na pista. Motoristas que passam pelo trecho devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização das equipes de atendimento.

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