Um caminhoneiro perdeu o controle do veículo carregado de cimento e ficou preso às ferragens após a carga comprimir a cabine. O acidente foi registrado por volta das 9h20 desta quinta-feira (30), no km 66 da Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá.

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As duas faixas da via precisaram ser interditadas para o pouso do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que atuou no socorro e para o trabalho das equipes de resgate. O motorista foi retirado da cabine após uma operação de desencarceramento, que exigiu cuidados devido à deformação do veículo e à posição da carga.