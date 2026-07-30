A forte ventania que atingiu Ubatuba na quarta-feira (29) levou 13 aos hospital e provocou 180 ocorrências relacionadas à rede elétrica, segundo balanço divulgado pela Prefeitura. O vendaval causou queda de árvores sobre ruas, rodovias, imóveis, veículos e fiação elétrica, além de bloqueios em diversos pontos da cidade.

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Entre os feridos, um paciente em estado grave foi atendido na Santa Casa de Ubatuba, estabilizado e transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional do Litoral Norte. Outra vítima permaneceu em observação, com quadro estável, enquanto os demais pacientes receberam alta após atendimento médico.