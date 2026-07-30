A forte ventania que atingiu Ubatuba na quarta-feira (29) levou 13 aos hospital e provocou 180 ocorrências relacionadas à rede elétrica, segundo balanço divulgado pela Prefeitura. O vendaval causou queda de árvores sobre ruas, rodovias, imóveis, veículos e fiação elétrica, além de bloqueios em diversos pontos da cidade.
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Entre os feridos, um paciente em estado grave foi atendido na Santa Casa de Ubatuba, estabilizado e transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional do Litoral Norte. Outra vítima permaneceu em observação, com quadro estável, enquanto os demais pacientes receberam alta após atendimento médico.
Diante da chegada simultânea das vítimas, a Santa Casa ativou o Protocolo de Incidente com Múltiplas Vítimas para reforçar a estrutura de atendimento.
Nesta quinta-feira (30), equipes da Defesa Civil, secretarias municipais e da concessionária de energia seguem trabalhando na retirada de árvores, reparos na rede elétrica e liberação de vias. A Estrada do Puruba continua com serviços de desobstrução, e o acesso à praia ocorre de forma gradual. Parte dos bairros da Região Norte ainda enfrenta interrupções no fornecimento de energia.
Quedas de árvores causaram bloqueios
O vendaval provocou quedas de árvores em diferentes regiões de Ubatuba, atingindo bairros das regiões Norte, Sul e Central, além de trechos da rodovia Rio-Santos (BR-101/SP-55). Alguns pontos precisaram ser totalmente interditados para a retirada dos troncos e reparos na rede elétrica.
As ocorrências foram registradas em locais como a entrada da Pedreira Alta, Trevo do Pescador, Saco da Ribeira, Sertão da Quina, Ubatumirim, Sumaré, Araribá, Estrada da Fazenda, Monte Valério e Estrada do Puruba.
No Monte Valério, uma árvore caiu sobre um veículo, mas ninguém ficou ferido. Já na Estrada da Fazenda, a via precisou ser interditada após uma árvore atingir a rede elétrica.
Rodovia Rio-Santos teve interdições
A queda de árvores também afetou o trânsito na Rodovia Rio-Santos. Houve interdição nos quilômetros 24 e 49 da BR-101 durante a tarde de quarta-feira.
No km 24, a pista foi bloqueada por cerca de três horas, sendo liberada no início da noite. No km 49, os motoristas precisaram utilizar o sistema viário urbano de Ubatuba como desvio até a remoção da árvore.
Rede elétrica foi uma das mais afetadas
Além das quedas de árvores, os ventos arrancaram parte do telhado de um imóvel na rua Thomaz Galhardo. A estrutura caiu sobre a rede elétrica e exigiu a interdição temporária da via.
Na rua Santana, no bairro Sesmaria, um poste de alta tensão foi danificado. Também houve registro de destelhamentos e de uma residência atingida por uma árvore.
Até as 20h30 de quarta-feira, foram contabilizadas 180 ocorrências relacionadas à rede elétrica, número que mobilizou equipes da concessionária para restabelecer o fornecimento de energia em diferentes bairros.
A Defesa Civil orienta que moradores não se aproximem de fios caídos e acionem os serviços de emergência em caso de risco. O telefone da Defesa Civil é o 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.
Segundo a previsão meteorológica, as condições do tempo devem ficar mais estáveis entre quinta-feira (30) e sexta-feira (31), sem previsão de novos episódios de ventos intensos. Apesar disso, as autoridades alertam que árvores, postes e estruturas danificadas pelo vendaval ainda podem oferecer riscos até a conclusão dos trabalhos de reparo.