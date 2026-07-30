30 de julho de 2026
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250 casas estão sem energia há 19 horas no Urbanova, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Cerca de 250 casas estão sem energia elétrica há 19 horas no Recanto da Serra, no Urbanova, em São José dos Campos. O fornecimento foi interrompido por volta das 15h de quarta-feira (29), quando fortes ventos atingiram diversas regiões do Vale do Paraíba.

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A EDP, distribuidora de energia, informou, por meio de nota, que 839 ocorrências foram registradas em todo o Vale do Paraíba em razão do evento climático.

O atendimento segue critérios de prioridade, como hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados.

A empresa informou ainda que mais de 76% dos clientes impactados já tiveram o fornecimento de energia normalizado.

Qualquer intercorrência deve ser registrada junto aos serviços de atendimento pelos telefones (11) 93465-2888  ou 0800 721 0123, ou ainda pelo aplicativo EDP Online e pelo site www.edp.com.br.

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