Cerca de 250 casas estão sem energia elétrica há 19 horas no Recanto da Serra, no Urbanova, em São José dos Campos. O fornecimento foi interrompido por volta das 15h de quarta-feira (29), quando fortes ventos atingiram diversas regiões do Vale do Paraíba.
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A EDP, distribuidora de energia, informou, por meio de nota, que 839 ocorrências foram registradas em todo o Vale do Paraíba em razão do evento climático.
O atendimento segue critérios de prioridade, como hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados.
A empresa informou ainda que mais de 76% dos clientes impactados já tiveram o fornecimento de energia normalizado.
Qualquer intercorrência deve ser registrada junto aos serviços de atendimento pelos telefones (11) 93465-2888 ou 0800 721 0123, ou ainda pelo aplicativo EDP Online e pelo site www.edp.com.br.