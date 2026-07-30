Cerca de 250 casas estão sem energia elétrica há 19 horas no Recanto da Serra, no Urbanova, em São José dos Campos. O fornecimento foi interrompido por volta das 15h de quarta-feira (29), quando fortes ventos atingiram diversas regiões do Vale do Paraíba.

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A EDP, distribuidora de energia, informou, por meio de nota, que 839 ocorrências foram registradas em todo o Vale do Paraíba em razão do evento climático.