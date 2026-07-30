Uma ação de patrulhamento da Polícia Militar resultou na apreensão de 1.459 porções de entorpecentes no bairro Crispim, em Pindamonhangaba. A apreensão ocorreu por volta das 11h50 de quarta-feira (29), na rua Argemiro Cipriano de Oliveira, local conhecido pelo comércio ilícito de drogas.

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O cão farejador Titan participou da operação. A equipe foi até o local, mas não encontrou nenhum suspeito. Durante buscas em uma área de vegetação, o animal localizou uma sacola com cocaína, maconha e crack.