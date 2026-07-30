Depois da passagem da intensa frente fria que provocou ventos fortes, destruição e três mortes no Estado de São Paulo — uma delas em São Sebastião, no Litoral Norte —, o tempo amanheceu mais ameno nesta quinta-feira (30). No Vale do Paraíba, as primeiras horas do dia foram marcadas por temperaturas baixas, com termômetros próximos dos 10°C em diversas cidades.

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Na quarta-feira (29), a ventania causou diversos transtornos na região. Árvores caíram, imóveis foram danificados, houve interrupções no fornecimento de energia elétrica e registros de pessoas feridas. O caso mais grave ocorreu em São Sebastião, onde uma pessoa morreu durante o temporal.