Depois da passagem da intensa frente fria que provocou ventos fortes, destruição e três mortes no Estado de São Paulo — uma delas em São Sebastião, no Litoral Norte —, o tempo amanheceu mais ameno nesta quinta-feira (30). No Vale do Paraíba, as primeiras horas do dia foram marcadas por temperaturas baixas, com termômetros próximos dos 10°C em diversas cidades.
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Na quarta-feira (29), a ventania causou diversos transtornos na região. Árvores caíram, imóveis foram danificados, houve interrupções no fornecimento de energia elétrica e registros de pessoas feridas. O caso mais grave ocorreu em São Sebastião, onde uma pessoa morreu durante o temporal.
De acordo com a previsão meteorológica, o dia será de temperaturas mais agradáveis em grande parte do Estado. Na faixa leste paulista, onde estão o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, a influência dos ventos úmidos vindos do oceano mantém o céu com muitas nuvens e favorece a ocorrência de chuva fraca e isolada ao longo do dia.
Apesar da melhora nas condições do tempo, ainda há possibilidade de rajadas de vento em diferentes regiões do Estado. Já na metade oeste paulista, áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva, algumas de forte intensidade, acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento.
As temperaturas máximas na faixa leste devem variar entre 19°C e 24°C. Nas demais regiões paulistas, os termômetros podem alcançar entre 28°C e 34°C, chegando a 36°C em cidades das regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto.
Vale do Paraíba registra frio no amanhecer
O avanço da massa de ar frio fez cidades do Vale do Paraíba aparecerem entre as menores temperaturas registradas no Estado nas últimas horas. Pindamonhangaba marcou 9,9°C, enquanto São Luiz do Paraitinga registrou 10,2°C.
Também tiveram temperaturas baixas Cachoeira Paulista (10,5°C), Taubaté (10,7°C), São José dos Campos (11°C) e Campos do Jordão (11°C), reforçando a sensação de frio no início da manhã.
Segundo a previsão, o tempo tende a permanecer mais estável na região ao longo desta quinta-feira, embora o céu continue com bastante nebulosidade e haja possibilidade de chuva fraca em alguns momentos.