Um homem foi preso por tráfico de drogas após uma abordagem em uma adega no bairro Colonial, zona sul de São José dos Campos. A ocorrência, registrada na quarta-feira (29), por volta das 17h40, também resultou na apreensão de 5,7 kg de maconha.

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Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela região quando avistou o suspeito com um volume na cintura, que aparentava ser uma arma de fogo. Em seguida, os policiais o localizaram em uma adega.