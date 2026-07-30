Um homem foi preso por tráfico de drogas após uma abordagem em uma adega no bairro Colonial, zona sul de São José dos Campos. A ocorrência, registrada na quarta-feira (29), por volta das 17h40, também resultou na apreensão de 5,7 kg de maconha.
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Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela região quando avistou o suspeito com um volume na cintura, que aparentava ser uma arma de fogo. Em seguida, os policiais o localizaram em uma adega.
O local apresentava forte odor de maconha, o que motivou uma vistoria. Em uma das estufas, foi localizado um fundo falso onde estavam escondidos 5,7 kg de maconha, duas balanças de precisão, um aparelho celular, materiais utilizados para embalagem de entorpecentes e R$ 164 em dinheiro.
Todo o material foi apreendido, e o suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.