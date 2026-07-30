30 de julho de 2026
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DIREÇÃO PERIGOSA

Vale: Motociclista faz malabarismos e é preso com moto adulterada

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgaçãp
Motocicleta com sinais identificadores adulterados
Motocicleta com sinais identificadores adulterados

Um homem foi preso por adulteração de sinais identificadores de veículo em Bananal. A prisão ocorreu na quarta-feira (29), após a Polícia Militar ser acionada por denúncias de que ele realizava direção perigosa e fazia malabarismos com uma motocicleta em via pública.

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O suspeito foi abordado e, durante a verificação do veículo, a equipe constatou que os sinais identificadores estavam suprimidos e adulterados.

Ele foi conduzido ao plantão policial local, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A motocicleta foi apreendida.

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