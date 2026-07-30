As cidades do Litoral Norte registraram 378 ocorrências relacionadas à energia elétrica durante os fortes ventos que atingiram a região na quarta-feira (29).

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Segundo a EDP, distribuidora de energia, os casos se referiram, em sua maioria, à queda de árvores e galhos e ao lançamento de objetos sobre a rede elétrica. A empresa informou que 55% dos clientes impactados já tiveram o fornecimento restabelecido e que segue atuando para a conclusão dos atendimentos.