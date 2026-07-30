As cidades do Litoral Norte registraram 378 ocorrências relacionadas à energia elétrica durante os fortes ventos que atingiram a região na quarta-feira (29).
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Segundo a EDP, distribuidora de energia, os casos se referiram, em sua maioria, à queda de árvores e galhos e ao lançamento de objetos sobre a rede elétrica. A empresa informou que 55% dos clientes impactados já tiveram o fornecimento restabelecido e que segue atuando para a conclusão dos atendimentos.
Em situações com grande volume de chamados, são priorizados atendimentos a hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande número de consumidores afetados. Em alguns casos, os trabalhos são realizados em parceria com órgãos municipais e a Defesa Civil. O tempo de reparo varia de acordo com a dimensão dos danos em cada ocorrência.
Como medida de segurança, a companhia reforçou que a população não deve se aproximar de cabos partidos ou fios caídos. A EDP pode ser acionada pelos telefones (11) 93465-2888 e 0800 721 0123, pelo aplicativo EDP Online ou pelo site www.edp.com.br.