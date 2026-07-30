30 de julho de 2026
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SEGURANÇA

Vendaval leva telhado e escola é interditada em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMI
Alunos da Escola Municipal Luna Fernandes Silva foram transferidos por segurança
Alunos da Escola Municipal Luna Fernandes Silva foram transferidos por segurança

A Escola Municipal Luna Fernandes Silva, no bairro Itagussu, em Ilhabela, ficou danificada durante a ocorrência de fortes ventos no município. Na tarde de quarta-feira (29), parte do telhado se desprendeu com o vendaval que atingiu a região, e a estrutura foi temporariamente interditada pela Defesa Civil.

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Os alunos da unidade foram transferidos, por medida de segurança, para a Escola Municipal Ana Márcia de Jesus Santos, no bairro Itaquanduba.

Segundo informações da Prefeitura de Ilhabela, não houve feridos na ocorrência.

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