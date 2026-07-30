Dois homens procurados pela Justiça pelo crime de homicídio foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba na sexta-feira (24), durante ações realizadas no bairro Morro do Algodão.
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A primeira prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo. Os agentes localizaram um veículo estacionado em frente a uma residência já conhecida por estar ligada a um foragido da Justiça. No local, o suspeito atendeu a equipe e, após consulta aos sistemas, foi confirmado o mandado de prisão em aberto. Ele foi detido e encaminhado à delegacia.
Horas depois, a GCM cumpriu um segundo mandado de prisão no mesmo bairro. Ao chegar ao imóvel, familiares informaram que o procurado não estava na residência, mas autorizaram a entrada dos agentes para averiguação.
Durante as buscas, o homem foi encontrado escondido embaixo da cama de um dos quartos. Após a confirmação da identidade, ele recebeu voz de prisão e foi levado ao distrito policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.