Dois homens procurados pela Justiça pelo crime de homicídio foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba na sexta-feira (24), durante ações realizadas no bairro Morro do Algodão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A primeira prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo. Os agentes localizaram um veículo estacionado em frente a uma residência já conhecida por estar ligada a um foragido da Justiça. No local, o suspeito atendeu a equipe e, após consulta aos sistemas, foi confirmado o mandado de prisão em aberto. Ele foi detido e encaminhado à delegacia.