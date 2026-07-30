30 de julho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Foragido por homicídio é encontrado embaixo da cama em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Prisão de foragido no Morro do Algodão
Prisão de foragido no Morro do Algodão

Dois homens procurados pela Justiça pelo crime de homicídio foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba na sexta-feira (24), durante ações realizadas no bairro Morro do Algodão.

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A primeira prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo. Os agentes localizaram um veículo estacionado em frente a uma residência já conhecida por estar ligada a um foragido da Justiça. No local, o suspeito atendeu a equipe e, após consulta aos sistemas, foi confirmado o mandado de prisão em aberto. Ele foi detido e encaminhado à delegacia.

Horas depois, a GCM cumpriu um segundo mandado de prisão no mesmo bairro. Ao chegar ao imóvel, familiares informaram que o procurado não estava na residência, mas autorizaram a entrada dos agentes para averiguação.

Durante as buscas, o homem foi encontrado escondido embaixo da cama de um dos quartos. Após a confirmação da identidade, ele recebeu voz de prisão e foi levado ao distrito policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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