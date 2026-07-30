30 de julho de 2026
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Ventos derrubaram árvores e bairros ficam sem energia em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Defesa Civil atua no atendimento às ocorrências em Caraguatatuba
Defesa Civil atua no atendimento às ocorrências em Caraguatatuba

Os fortes ventos que atingiram Caraguatatuba na tarde de quarta-feira (29) provocaram queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e diversos transtornos em vários bairros da cidade.

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Bairros

No Porto Novo, uma árvore caiu sobre a rede elétrica na rua Duarte da Costa, derrubando cabos de energia e deixando a fiação energizada exposta sobre o asfalto. Sem iluminação pública, moradores improvisaram a sinalização da via e reclamaram da demora da EDP no atendimento. No Travessão, um problema na rede elétrica provocou um incêndio em um poste.

Segundo a Prefeitura de Caraguatatuba, as rajadas de vento chegaram a cerca de 70 km/h, confirmando a previsão da Defesa Civil do Estado. 

A cidade acionou o Plano de Contingência e Proteção de Defesa Civil, mobilizando equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, secretarias municipais e concessionárias para atender as ocorrências.

Entre os casos mais graves, um cabo de alta tensão caiu nas proximidades da Pedra da Freira, no bairro Camaroeiro, mantendo a área isolada. Também foram registradas árvores sobre residências nos bairros Martim de Sá, Travessão, Pegorelli, Porto Novo e Praia das Palmeiras. No Martim de Sá, uma árvore de grande porte atingiu uma casa, derrubou o portão e danificou a rede elétrica.

Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos.

Ações

As equipes trabalharam na remoção de árvores e na liberação de vias interditadas em bairros como Pegorelli, Porto Novo, Travessão e Praia das Palmeiras.

A Defesa Civil orientou a população a manter distância de cabos caídos, evitar áreas de risco e acionar o telefone 199 em emergências. Em situações com risco à vida, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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