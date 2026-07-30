Os fortes ventos que atingiram Caraguatatuba na tarde de quarta-feira (29) provocaram queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e diversos transtornos em vários bairros da cidade.

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Bairros

No Porto Novo, uma árvore caiu sobre a rede elétrica na rua Duarte da Costa, derrubando cabos de energia e deixando a fiação energizada exposta sobre o asfalto. Sem iluminação pública, moradores improvisaram a sinalização da via e reclamaram da demora da EDP no atendimento. No Travessão, um problema na rede elétrica provocou um incêndio em um poste.