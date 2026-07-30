30 de julho de 2026
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RECAPEAMENTO

Contorno Norte é bloqueado para obras em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Tamoios
Contorno Norte recebe recapeamento
Contorno Norte recebe recapeamento

Motoristas devem ficar atentos à manutenção que será realizada nesta quinta-feira (30) no Contorno Norte da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba.

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De acordo com a concessionária, o local permanecerá bloqueado até às 18h de hoje para recapeamento.

Durante o período, para acessar o bairro Olaria, será necessário fazer o retorno no sentido Caraguatatuba, no km 94 da SP-055

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