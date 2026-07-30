Motoristas devem ficar atentos à manutenção que será realizada nesta quinta-feira (30) no Contorno Norte da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a concessionária, o local permanecerá bloqueado até às 18h de hoje para recapeamento.