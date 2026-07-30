Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rua Flamengo, no bairro Estufa 2, em Ubatuba. A ação contou com o apoio de um drone da Polícia Militar, que flagrou a venda de entorpecentes no local na última quarta-feira (29).

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Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir, passando por diversas residências, e arremessou uma sacola contendo drogas e dinheiro em uma delas.