30 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Drone flagra tráfico de drogas em Ubatuba e suspeito é preso

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões em Ubatuba
Apreensões em Ubatuba

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rua Flamengo, no bairro Estufa 2, em Ubatuba. A ação contou com o apoio de um drone da Polícia Militar, que flagrou a venda de entorpecentes no local na última quarta-feira (29).

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Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir, passando por diversas residências, e arremessou uma sacola contendo drogas e dinheiro em uma delas.

Os policiais conseguiram recuperar o material, alcançar o suspeito e efetuar a prisão.

O homem foi encaminhado ao distrito policial da cidade, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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