São José dos Campos registrou ventos de até 90 km/h durante a passagem da frente fria nesta quarta-feira (29). A maior rajada foi identificada pela estação meteorológica do Recreio Boa Vista, na região norte, próxima ao bairro Buquirinha.

Segundo a Defesa Civil, essa foi a medição mais elevada entre as 35 estações instaladas no município. Apesar da intensidade dos ventos, não houve registro de vítimas.

Até a última atualização, a Prefeitura havia contabilizado quatro ocorrências relacionadas ao mau tempo, todas envolvendo quedas de árvores. Os casos aconteceram nos bairros Parque Industrial, Vale do Sol e Morumbi, na região sul.