São José dos Campos registrou ventos de até 90 km/h durante a passagem da frente fria nesta quarta-feira (29). A maior rajada foi identificada pela estação meteorológica do Recreio Boa Vista, na região norte, próxima ao bairro Buquirinha.
Segundo a Defesa Civil, essa foi a medição mais elevada entre as 35 estações instaladas no município. Apesar da intensidade dos ventos, não houve registro de vítimas.
Até a última atualização, a Prefeitura havia contabilizado quatro ocorrências relacionadas ao mau tempo, todas envolvendo quedas de árvores. Os casos aconteceram nos bairros Parque Industrial, Vale do Sol e Morumbi, na região sul.
Na rua Candeias, uma árvore atingiu um carro ocupado por um casal. Nenhum dos dois ficou ferido. Já na rua Josué de Oliveira, no Residencial União, um poste padrão caiu durante a ventania.
Agentes da Mobilidade Urbana auxiliaram na sinalização e nas interdições parciais das vias enquanto as equipes realizavam a retirada das árvores. De acordo com o município, não havia ruas bloqueadas no momento da divulgação do balanço.
A queda de energia também provocou instabilidade em alguns semáforos das regiões sul, leste e central. Equipes de engenharia de tráfego foram mobilizadas para executar os reparos necessários.
A Defesa Civil orienta os moradores a evitarem áreas abertas e a não permanecerem próximos de árvores ou estruturas metálicas durante temporais. Objetos soltos em quintais, varandas e outras áreas externas devem ser recolhidos ou fixados para impedir que sejam lançados pelas rajadas.
Nas rodovias, os motoristas devem reduzir a velocidade e ficar atentos à possibilidade de árvores e objetos sobre a pista, além da diminuição da visibilidade durante as chuvas.
A Prefeitura informou que continuará acompanhando a evolução da frente fria e as condições meteorológicas. Em situações de emergência, a orientação divulgada é acionar o telefone 190 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.