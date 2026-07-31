Na quinta-feira, 23, a empresária Letícia Roberto abriu as portas da mais nova unidade OH!Whey, no Cambuí. A inauguração foi marcada pela presença de convidados, família e amigos, animados pelo set da DJ Thais Cizotto. O grande destaque ficou por conta da degustação dos sorvetes proteicos da marca, que surpreenderam o público pelo equilíbrio perfeito entre nutrição e sabor. Conheça a loja na Rua Dr. Sampaio Ferraz, 201, e acompanhe todas as novidades pelo perfil do Instagram @ohwhey_campinas.

Confira os cliques de Alex Brasil