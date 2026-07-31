31 de julho de 2026
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ANTONIA MARIA

Inauguração OH!Whey

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: < 1 min
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Alex Brasil
Thiago Audi fundador da marca, Magali Roberto, Carlos Roberto, Letícia Roberto e Luís Felipe Castro Silva
Thiago Audi fundador da marca, Magali Roberto, Carlos Roberto, Letícia Roberto e Luís Felipe Castro Silva

Na quinta-feira, 23, a empresária Letícia Roberto abriu as portas da mais nova unidade OH!Whey, no Cambuí. A inauguração foi marcada pela presença de convidados, família e amigos, animados pelo set da DJ Thais Cizotto. O grande destaque ficou por conta da degustação dos sorvetes proteicos da marca, que surpreenderam o público pelo equilíbrio perfeito entre nutrição e sabor. Conheça a loja na Rua Dr. Sampaio Ferraz, 201, e acompanhe todas as novidades pelo perfil do Instagram @ohwhey_campinas.

Confira os cliques de Alex Brasil

Renato Palma Trindade, Arnaldo Baptista Trindade, Simone Raquel Mokarzel Palma e Luís Felipe Castro Silva
Renato Palma Trindade, Arnaldo Baptista Trindade, Simone Raquel Mokarzel Palma e Luís Felipe Castro Silva
Adriana Duarte, criadora do perfil Dicas Campinas, esteve presente na inauguração
Adriana Duarte, criadora do perfil Dicas Campinas, esteve presente na inauguração
Gustavo Arzabe, NatulyArzabe, Leticia Roberto, Vívian Russo e Luís Guilherme Vallilo
Gustavo Arzabe, NatulyArzabe, Leticia Roberto, Vívian Russo e Luís Guilherme Vallilo
Gui Soihet e Philip Oliveira
Gui Soihet e Philip Oliveira
Rafinha Ribeiro, Luís Felipe Castro, Welington Cesar Cupri Lodi e Edinho Andries
Rafinha Ribeiro, Luís Felipe Castro, Welington Cesar Cupri Lodi e Edinho Andries
Andréa e Maria Eduarda Barbieri
Andréa e Maria Eduarda Barbieri
Douglas Allegre
Douglas Allegre
Letícia Roberto é engenheira e gestora da marca em Campinas
Letícia Roberto é engenheira e gestora da marca em Campinas
Milena Baracat
Milena Baracat
Raquel Baracat
Raquel Baracat

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