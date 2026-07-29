As fortes rajadas de vento registradas no Litoral Norte provocaram danos em um posto de combustíveis no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, na tarde desta quarta-feira (29).

Parte da cobertura do estabelecimento cedeu durante a ventania, que também veio acompanhada de chuva. O incidente assustou funcionários, clientes e moradores das proximidades.

Até a última atualização, não havia confirmação oficial de pessoas feridas. Equipes responsáveis foram acionadas para inspecionar a estrutura, avaliar os prejuízos e isolar os pontos que apresentavam risco.