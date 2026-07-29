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CHUVA

Ventania arranca cobertura de posto de combustíveis em Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Cobertura de posto acabou comprometida
Cobertura de posto acabou comprometida

As fortes rajadas de vento registradas no Litoral Norte provocaram danos em um posto de combustíveis no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, na tarde desta quarta-feira (29).

Parte da cobertura do estabelecimento cedeu durante a ventania, que também veio acompanhada de chuva. O incidente assustou funcionários, clientes e moradores das proximidades.

Até a última atualização, não havia confirmação oficial de pessoas feridas. Equipes responsáveis foram acionadas para inspecionar a estrutura, avaliar os prejuízos e isolar os pontos que apresentavam risco.

A ocorrência foi registrada em meio a uma série de transtornos provocados pelas condições climáticas em cidades do Litoral Norte paulista.

A orientação da Defesa Civil é para que a população se mantenha afastada de estruturas danificadas, árvores, postes, placas e outros objetos que possam cair durante as rajadas. Motoristas e pedestres também devem redobrar a atenção enquanto o tempo permanecer instável.

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