As fortes rajadas de vento registradas no Litoral Norte provocaram danos em um posto de combustíveis no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, na tarde desta quarta-feira (29).
Parte da cobertura do estabelecimento cedeu durante a ventania, que também veio acompanhada de chuva. O incidente assustou funcionários, clientes e moradores das proximidades.
Até a última atualização, não havia confirmação oficial de pessoas feridas. Equipes responsáveis foram acionadas para inspecionar a estrutura, avaliar os prejuízos e isolar os pontos que apresentavam risco.
A ocorrência foi registrada em meio a uma série de transtornos provocados pelas condições climáticas em cidades do Litoral Norte paulista.
A orientação da Defesa Civil é para que a população se mantenha afastada de estruturas danificadas, árvores, postes, placas e outros objetos que possam cair durante as rajadas. Motoristas e pedestres também devem redobrar a atenção enquanto o tempo permanecer instável.