É nesse movimento que o Laces and HairCampinas passa a investir. A unidade inaugura uma agenda permanente inspirada na filosofia da marca, reunindo pessoas interessadas em autocuidado, criatividade, sustentabilidade, natureza e qualidade de vida. A proposta é ampliar a relação construída no dia a dia do salão e fazer do espaço um ponto de encontro para quem busca vivências alinhadas a esse universo. "O Laces sempre foi um lugar de acolhimento e de cuidado.

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Encontrar pessoas com interesses em comum deixou de acontecer apenas nas redes sociais. Em diferentes segmentos, como gastronomia, moda, esporte e bem-estar, cresce o número de marcas que investem em iniciativas presenciais para reunir pessoas em torno de interesses e valores compartilhados. Essas ações buscam estimular relações duradouras e transformar espaços comerciais em ambientes de convivência.

Queremos fortalecer essa característica transformando o salão em um espaço onde as pessoas também criem vínculos, contem experiências e se sintam uma rede formada por pessoas que tenham os mesmos valores. É uma forma de nos aproximarmos ainda mais do público de Campinas", enfatiza Monique Godoy Masutti, sócia da unidade.

A curadoria do projeto é da influenciadora Helena Pucci, responsável por desenvolver as açõese reunir os participantes. A ideia é que o grupo se reencontre periodicamente, criando relações que ultrapassem cada edição e consolidando o salão como um espaço de convívio.

"Não pensamos em uma sequência de eventos, mas em uma agenda que faça sentido para quem participa. Cada reunião nasce de um valor que já faz parte da identidade do Laces e foi desenhado para que as pessoas tenham vontade de voltar, rever quem conheceram e construir novas conexões ao longo do tempo", destaca Helena Pucci.

Encantos da Lua Cheia

O primeiro encontro acontece no dia 29 de julho, com o tema Encantos da Lua Cheia, e contará com a presença da cosmetóloga natural Cris Dios, fundadora do Grupo Laces. Inspirada no simbolismo dos ciclos da natureza, a experiência propõe uma noite dedicada ao autocuidado e à desaceleração. A programação inclui recepção sensorial, momentos de reflexão, massagens com pindas e uma oficina em que cada participante prepara sua própria combinação de ervas para levar para casa.

"O Laces sempre acreditou que beleza é consequência de cuidado e de bem-estar. Ver esse conceito ganhar novas formas em Campinas, aproximando pessoas por meio de compartilhamentos, reforça um propósito que acompanha a marca desde sua origem", frisa Cris Dios.

O calendário inicial prevê temas como alquimia, yoga, literatura, produção artesanal de velas e rodas de conversa, entre outras ações ligadas ao bem-estar, à criatividade e ao estilo de vida proposto pela marca. A intenção é manter uma agenda contínua, incentivando novos momentos e fortalecendo a relação entre os participantes.