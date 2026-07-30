O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que o maior desafio na área da saúde é atender praticamente uma “outra São José” nos serviços municipais.
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Segundo ele, a cidade tem 1,080 milhão de pessoas com cadastro ativo no Cartão SUS, considerando pelo menos dois atendimentos nos últimos 12 meses.
“Esses são cadastros vinculados a endereços de São José dos Campos. No entanto, estamos falando de uma cidade com cerca de 737 mil habitantes”, afirmou Anderson em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.
“Quando analisamos os atendimentos realizados, percebemos que atendemos muito mais do que a nossa população. Na prática, existe uma outra São José sendo atendida aqui”, completou.
Anderson também falou sobre o uso de tecnologia na saúde, como a telemedicina e a implantação do prontuário eletrônico.
A entrevista do prefeito abre a nova temporada do OVALE Cast, o podcast de OVALE. Confira a entrevista completa no site de OVALE.