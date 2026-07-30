O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que o maior desafio na área da saúde é atender praticamente uma “outra São José” nos serviços municipais.

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Segundo ele, a cidade tem 1,080 milhão de pessoas com cadastro ativo no Cartão SUS, considerando pelo menos dois atendimentos nos últimos 12 meses.