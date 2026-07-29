O TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) abriu concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo – Departamento de Instrução Processual Especializada). A seleção oferece 50 vagas para profissionais com formação superior em diferentes áreas, com remuneração inicial de R$ 20.940,20.

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O edital foi publicado na edição de sábado (5) do Diário Oficial Eletrônico do TCESP. O concurso será organizado pela Fundação Vunesp e busca profissionais para atuar no suporte técnico, elaboração de estudos e análises processuais que auxiliam as decisões da Corte.