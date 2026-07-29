O TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) abriu concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo – Departamento de Instrução Processual Especializada). A seleção oferece 50 vagas para profissionais com formação superior em diferentes áreas, com remuneração inicial de R$ 20.940,20.
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O edital foi publicado na edição de sábado (5) do Diário Oficial Eletrônico do TCESP. O concurso será organizado pela Fundação Vunesp e busca profissionais para atuar no suporte técnico, elaboração de estudos e análises processuais que auxiliam as decisões da Corte.
As oportunidades são destinadas a candidatos formados em Ciências Atuariais (2 vagas), Ciências Contábeis (11 vagas), Ciências Econômicas (10 vagas), Direito (10 vagas), Engenharia Civil (12 vagas) e Tecnologia da Informação (5 vagas).
Atuação dos aprovados
Os Auditores de Controle Externo do DIPE serão responsáveis pela instrução técnica de processos considerados de maior complexidade. Entre as atribuições estão a realização de auditorias, inspeções e análises relacionadas à legalidade e aos aspectos financeiros de atos da administração pública estadual e municipal.
Os profissionais aprovados atuarão diretamente no fornecimento de informações técnicas para subsidiar os julgamentos realizados pelo Tribunal de Contas.
Inscrições começam em julho
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, entre os dias 13 de julho e 11 de agosto de 2026. A taxa de participação será de R$ 115.
O edital também prevê possibilidade de isenção ou redução da taxa para candidatos que atendam aos critérios previstos em lei, como doadores de sangue, estudantes de baixa renda e pessoas desempregadas. O pedido do benefício poderá ser realizado até 17 de julho.
Provas serão aplicadas em outubro
O processo seletivo terá duas etapas eliminatórias e classificatórias, previstas para ocorrer no dia 11 de outubro de 2026, na cidade de São Paulo.
A primeira fase será uma prova objetiva, com 80 questões de múltipla escolha envolvendo conhecimentos gerais, como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Ética Pública e Legislação, além de conteúdos específicos de cada área.
A segunda etapa será uma prova escrita, composta por um estudo de caso relacionado à especialidade escolhida pelo candidato.
O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. O edital estabelece ainda reserva de 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 20% para candidatos negros.
O edital completo, com informações sobre conteúdo programático, cronograma e regras da seleção, está disponível nos canais oficiais do TCESP e da Fundação Vunesp.