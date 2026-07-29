O Museu de História Natural de Taubaté realiza nesta sexta-feira (31) mais uma edição do projeto “Uma Noite no Museu”, com uma programação voltada à observação do céu. A atividade terá como destaque a visualização da Lua por meio de telescópios e será gratuita para o público.

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O evento será realizado no Museu de História Natural de Taubaté, localizado em Taubaté, das 18h às 20h. A ação é promovida em parceria com o programa Astronomia no Sítio e busca aproximar moradores, estudantes e famílias do conhecimento científico.