O Museu de História Natural de Taubaté realiza nesta sexta-feira (31) mais uma edição do projeto “Uma Noite no Museu”, com uma programação voltada à observação do céu. A atividade terá como destaque a visualização da Lua por meio de telescópios e será gratuita para o público.
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O evento será realizado no Museu de História Natural de Taubaté, localizado em Taubaté, das 18h às 20h. A ação é promovida em parceria com o programa Astronomia no Sítio e busca aproximar moradores, estudantes e famílias do conhecimento científico.
Durante a programação, os participantes poderão observar detalhes da superfície lunar e acompanhar uma apresentação sobre o céu visível nesta época do ano. A atividade também inclui orientações para identificar estrelas, constelações e outros objetos astronômicos.
A iniciativa será realizada em área externa e depende das condições climáticas para ocorrer. Em caso de chuva ou céu encoberto, a observação poderá ser afetada.
Entrada gratuita e visita ao museu
A participação na observação astronômica não terá cobrança de ingresso. Quem desejar conhecer a exposição permanente do Museu de História Natural poderá adquirir entradas com valor promocional.
O espaço reúne exposições relacionadas à biodiversidade, história natural e ciência, com atividades voltadas para diferentes públicos.
Serviço
O Museu de História Natural de Taubaté funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 11h às 17h.
O local fica na Rua Juvenal Dias de Carvalho, 111, Jardim do Sol, Taubaté (SP). Os ingressos para a visita ao museu custam a partir de R$ 15.