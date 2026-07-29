As obras de revitalização do Mercado Municipal seguem em andamento e já começam a alterar o visual do espaço. Parte das melhorias já pode ser vista pelos frequentadores, com novo piso, revestimentos, cobertura reformada e intervenções na estrutura dos boxes. A reforma é realizada pela Prefeitura, com execução da Urbam (Urbanizadora Municipal), sem interromper o funcionamento do comércio.

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No Centro de São José dos Campos, a obra entrou na segunda fase. Nesta etapa, os permissionários que estavam atendendo em módulos provisórios instalados na área externa retornam aos seus boxes de origem. Em seguida, outros comerciantes passam a ocupar os contêineres temporários para que as equipes deem continuidade aos trabalhos no interior do mercado.