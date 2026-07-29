As obras de revitalização do Mercado Municipal seguem em andamento e já começam a alterar o visual do espaço. Parte das melhorias já pode ser vista pelos frequentadores, com novo piso, revestimentos, cobertura reformada e intervenções na estrutura dos boxes. A reforma é realizada pela Prefeitura, com execução da Urbam (Urbanizadora Municipal), sem interromper o funcionamento do comércio.
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No Centro de São José dos Campos, a obra entrou na segunda fase. Nesta etapa, os permissionários que estavam atendendo em módulos provisórios instalados na área externa retornam aos seus boxes de origem. Em seguida, outros comerciantes passam a ocupar os contêineres temporários para que as equipes deem continuidade aos trabalhos no interior do mercado.
A estratégia foi adotada para permitir o avanço das intervenções sem prejudicar o atendimento ao público. O cronograma prevê a execução das obras por etapas, mantendo as atividades comerciais durante todo o período da reforma.
Segunda etapa contempla boxes e bancas
Nesta fase, os serviços abrangem 15 compartimentos e boxes, além de oito bancas metálicas. Entre as melhorias estão a substituição do piso antigo por um novo revestimento, implantação da rede de águas pluviais, renovação da rede de esgoto e das instalações hidráulicas, além da instalação de caixas de gordura individuais para cada box.
As equipes também trabalham na troca das telhas das lojas centrais, recuperação da cobertura principal do mercado, modernização da iluminação com lâmpadas de LED, renovação da rede elétrica e fabricação de novas bancas metálicas.
Espaço recebe novo padrão visual
Além das melhorias estruturais, a reforma inclui mudanças no acabamento da área interna. As fachadas dos boxes estão sendo renovadas, com instalação de novos letreiros, pintura e acabamento em granito, proporcionando um padrão visual unificado para o mercado.
Segundo a Prefeitura, a área revitalizada durante a primeira fase já foi liberada ao público e segue funcionando normalmente.
Comerciantes acompanham avanço da reforma
Com 47 anos de atuação no Mercado Municipal, o comerciante Newton Donizetti Soares retornou ao seu box após a conclusão das intervenções no espaço onde trabalha.
Segundo ele, o retorno ao local representa uma etapa importante da obra. Newton também destacou as melhorias realizadas na infraestrutura, como a renovação da rede de esgoto e a organização do ambiente após a reforma.