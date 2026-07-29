Os ventos intensos que atingiram o estado de São Paulo nesta quarta-feira (29) provocaram uma tragédia no Litoral Norte. Um pescador morreu após o naufrágio de uma embarcação no canal entre São Sebastião e Ilhabela. Outras quatro pessoas que estavam no barco conseguiram ser resgatadas, sendo duas delas em estado de choque.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, a embarcação levava cinco ocupantes no momento do acidente. Dois conseguiram sair ilesos, enquanto outros dois receberam atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram encaminhados para atendimento médico. A quinta vítima foi encontrada sem vida durante as buscas realizadas por equipes da Defesa Civil e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

A ocorrência aconteceu em meio ao vendaval que atingiu diversas regiões paulistas ao longo do dia. Em nota, a Defesa Civil lamentou a morte do pescador e destacou que as equipes permanecem mobilizadas para atender as ocorrências provocadas pelas condições climáticas.

Estado teve outras duas mortes