Os ventos intensos que atingiram o estado de São Paulo nesta quarta-feira (29) provocaram uma tragédia no Litoral Norte. Um pescador morreu após o naufrágio de uma embarcação no canal entre São Sebastião e Ilhabela. Outras quatro pessoas que estavam no barco conseguiram ser resgatadas, sendo duas delas em estado de choque.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, a embarcação levava cinco ocupantes no momento do acidente. Dois conseguiram sair ilesos, enquanto outros dois receberam atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram encaminhados para atendimento médico. A quinta vítima foi encontrada sem vida durante as buscas realizadas por equipes da Defesa Civil e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
A ocorrência aconteceu em meio ao vendaval que atingiu diversas regiões paulistas ao longo do dia. Em nota, a Defesa Civil lamentou a morte do pescador e destacou que as equipes permanecem mobilizadas para atender as ocorrências provocadas pelas condições climáticas.
Estado teve outras duas mortes
Além da tragédia em São Sebastião, outras duas mortes relacionadas aos ventos fortes foram registradas no estado. Em Santos, um homem em situação de rua morreu após ser atingido pela queda de uma árvore na Avenida Almirante Cochrane, no bairro Estuário. Já em Cesário Lange, um motorista morreu quando uma árvore caiu sobre o veículo em que ele trafegava.
A Defesa Civil reforça que, durante episódios de ventos intensos, a população deve evitar permanecer sob árvores, próximo a estruturas frágeis ou locais com risco de queda de objetos. O órgão também orienta que os moradores acompanhem os alertas meteorológicos emitidos pelos canais oficiais e busquem abrigo em locais seguros sempre que houver risco.