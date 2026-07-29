Lidar diariamente com famílias enlutadas faz parte da rotina de Isaías dos Santos Hilário, de 53 anos. Há 27 anos, ele trabalha como agente funerário da Urbam (Urbanizadora Municipal), onde atua na preparação de corpos para velórios. Fora do expediente, dedica-se à música como maestro e professor, desenvolvendo projetos voltados à comunidade.

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Em São José dos Campos, Isaías é responsável pelo serviço de tanatopraxia no Velório Municipal. A função exige preparação técnica para realizar os procedimentos antes das cerimônias de despedida. Segundo ele, o início na profissão foi um período de adaptação, até compreender a importância do trabalho para as famílias.