Uma brasileira de 34 anos foi morta a facadas pelo companheiro na terça-feira (28). Segundo a polícia, o crime aconteceu na presença dos dois filhos da vítima. O suspeito fugiu após o ataque, mas foi localizado e preso poucas horas depois.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi identificada como Camila Kellem da Silva Caldas, natural do Amazonas. O feminicídio ocorreu em Barcelona, na Espanha, e é investigado pelas autoridades locais.
De acordo com a polícia espanhola, o homem deixou o local após o crime, mas acabou capturado durante as buscas realizadas pelas forças de segurança. Até o momento, a defesa do suspeito não havia se manifestado sobre o caso.
O presidente da Catalunha, Salvador Illa, lamentou o assassinato em uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, ele afirmou que a violência contra as mulheres exige uma resposta firme, conjunta e permanente por parte da sociedade e das autoridades.
O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes e as circunstâncias do feminicídio