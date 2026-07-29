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FEMINICÍDIO

Camila Kellem é morta pelo marido nas frente dos filhos

Por Da Redação | Barcelona, Espanha
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Camila Kellem é morta pelo marido nas frente dos filhos
Camila Kellem é morta pelo marido nas frente dos filhos

Uma brasileira de 34 anos foi morta a facadas pelo companheiro na terça-feira (28). Segundo a polícia, o crime aconteceu na presença dos dois filhos da vítima. O suspeito fugiu após o ataque, mas foi localizado e preso poucas horas depois.

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A vítima foi identificada como Camila Kellem da Silva Caldas, natural do Amazonas. O feminicídio ocorreu em Barcelona, na Espanha, e é investigado pelas autoridades locais.

De acordo com a polícia espanhola, o homem deixou o local após o crime, mas acabou capturado durante as buscas realizadas pelas forças de segurança. Até o momento, a defesa do suspeito não havia se manifestado sobre o caso.

O presidente da Catalunha, Salvador Illa, lamentou o assassinato em uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, ele afirmou que a violência contra as mulheres exige uma resposta firme, conjunta e permanente por parte da sociedade e das autoridades.

O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes e as circunstâncias do feminicídio

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