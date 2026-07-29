Uma brasileira de 34 anos foi morta a facadas pelo companheiro na terça-feira (28). Segundo a polícia, o crime aconteceu na presença dos dois filhos da vítima. O suspeito fugiu após o ataque, mas foi localizado e preso poucas horas depois.

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A vítima foi identificada como Camila Kellem da Silva Caldas, natural do Amazonas. O feminicídio ocorreu em Barcelona, na Espanha, e é investigado pelas autoridades locais.