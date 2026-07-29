Semáforos

A Prefeitura de Taubaté iniciou esse ano "um processo de reavaliação dos tempos de ciclo, da distribuição dos tempos de verde e do sincronismo entre os cruzamentos, com o objetivo de otimizar a fluidez do tráfego e ampliar a segurança viária". A informação foi repassada à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).

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Sincronicidade

O processo começou em abril e, segundo a Prefeitura, "o cronograma de execução foi definido com base nos corredores prioritários do transporte público municipal". O primeiro corredor a receber a ação foi o formado pelas avenidas Independência e Emílio Winther, que, de acordo com a administração municipal, está "em fase dos ajustes finos".