Semáforos
A Prefeitura de Taubaté iniciou esse ano "um processo de reavaliação dos tempos de ciclo, da distribuição dos tempos de verde e do sincronismo entre os cruzamentos, com o objetivo de otimizar a fluidez do tráfego e ampliar a segurança viária". A informação foi repassada à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).
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Sincronicidade
O processo começou em abril e, segundo a Prefeitura, "o cronograma de execução foi definido com base nos corredores prioritários do transporte público municipal". O primeiro corredor a receber a ação foi o formado pelas avenidas Independência e Emílio Winther, que, de acordo com a administração municipal, está "em fase dos ajustes finos".
Corredores
Depois, o processo será estendido para outros quatro corredores: Avenida Nove de Julho/Avenida Granadeiro Guimarães; Rua Dr. Pedro Costa; Rua Dona Chiquinha de Mattos; e Rua Jacques Félix.
Reprogramação
Segundo a Prefeitura, as etapas da reprogramação de um sistema semafórico incluem: levantamento das programações implantadas; realização de vistorias nos cruzamentos para conhecimento da dinâmica viária local; levantamento dos volumes e movimentos veiculares; levantamento da velocidade regulamentada das vias; levantamento do tempo de percurso entre os cruzamentos; e identificação dos cruzamentos com maior volume de tráfego e complexidade operacional.
Ciclos
Ainda de acordo com a Prefeitura, "concluídas essas etapas, os dados coletados são tabulados e analisados para a definição dos tempos de verde e dos ciclos mais adequados para cada cruzamento. Na sequência, as novas programações são implantadas e monitoradas por meio de vistorias técnicas ao longo dos corredores, permitindo a realização dos ajustes necessários para o aperfeiçoamento do funcionamento do sistema".
Objetivos
Entre os objetivos desse processo, segundo a Prefeitura, estão: aumentar a segurança de pedestres e condutores; facilitar a travessia de pedestres; priorizar a circulação dos veículos do transporte público e dos veículos de emergência; contribuir para o controle da velocidade nas vias; e aumentar o conforto dos usuários e reduzir os congestionamentos.