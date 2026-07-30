Uma jovem de 25 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (23), foi encontrada morta nesta quarta-feira (29). Um homem investigado por envolvimento no crime foi preso pela Polícia Civil, que continua apurando a motivação e as circunstâncias do caso.
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O corpo de Dayse Diniz foi localizado em uma área de mata na comunidade São Brás, na região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará. As buscas foram conduzidas após o desaparecimento da jovem, registrado dias antes.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito preso é João Pedro Pereira dos Santos, apontado como caseiro da chácara onde Dayse esteve antes de desaparecer. Conforme as investigações, ele também possui uma condenação por um homicídio ocorrido em Uruará, em 2019.
As investigações contaram com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, que ajudaram a reconstruir os últimos passos da vítima e a identificar elementos considerados importantes para o inquérito.
A Polícia Civil segue com as diligências para esclarecer a dinâmica do crime, identificar a motivação e concluir o inquérito.