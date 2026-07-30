Uma jovem de 25 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (23), foi encontrada morta nesta quarta-feira (29). Um homem investigado por envolvimento no crime foi preso pela Polícia Civil, que continua apurando a motivação e as circunstâncias do caso.

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O corpo de Dayse Diniz foi localizado em uma área de mata na comunidade São Brás, na região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará. As buscas foram conduzidas após o desaparecimento da jovem, registrado dias antes.