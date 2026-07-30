Um homem de 65 anos foi morto após ser agredido com um capacete poucas horas depois de celebrar a conquista da aposentadoria. O principal suspeito do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após a ocorrência. A motivação do homicídio ainda é investigada.
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O crime aconteceu na tarde da última segunda-feira (27), no município de Barra, no oeste da Bahia. A vítima foi identificada como Arnon Pereira de Matos, que, segundo familiares, havia comemorado a aposentadoria no mesmo dia em que foi assassinado.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é Gutemberg Pereira Gomes, de 35 anos. Conforme as investigações iniciais, ele teria utilizado um capacete para agredir Arnon, que morreu ainda no local em consequência dos ferimentos.
Após o ataque, o suspeito tentou deixar a região, mas foi localizado por policiais militares nas proximidades do local do crime. Ele foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça após ser autuado por homicídio.
A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e esclarecer o que motivou o assassinato.
O corpo de Arnon Pereira de Matos foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para os exames periciais e liberado aos familiares na terça-feira (28). O sepultamento ocorreu na quarta-feira (29).
A morte causou comoção entre moradores da cidade, principalmente porque a vítima havia alcançado a aposentadoria poucas horas antes de ter a vida interrompida de forma violenta. As investigações seguem em andamento.