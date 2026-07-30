30 de julho de 2026
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HOMICÍDIO

Brutalmente morto horas depois de se aposentar

Por Da Redação | Barra (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Brutalmente morto horas depois de se aposentar
Brutalmente morto horas depois de se aposentar

Um homem de 65 anos foi morto após ser agredido com um capacete poucas horas depois de celebrar a conquista da aposentadoria. O principal suspeito do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após a ocorrência. A motivação do homicídio ainda é investigada.

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O crime aconteceu na tarde da última segunda-feira (27), no município de Barra, no oeste da Bahia. A vítima foi identificada como Arnon Pereira de Matos, que, segundo familiares, havia comemorado a aposentadoria no mesmo dia em que foi assassinado.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é Gutemberg Pereira Gomes, de 35 anos. Conforme as investigações iniciais, ele teria utilizado um capacete para agredir Arnon, que morreu ainda no local em consequência dos ferimentos.

Após o ataque, o suspeito tentou deixar a região, mas foi localizado por policiais militares nas proximidades do local do crime. Ele foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça após ser autuado por homicídio.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e esclarecer o que motivou o assassinato.

O corpo de Arnon Pereira de Matos foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para os exames periciais e liberado aos familiares na terça-feira (28). O sepultamento ocorreu na quarta-feira (29).

A morte causou comoção entre moradores da cidade, principalmente porque a vítima havia alcançado a aposentadoria poucas horas antes de ter a vida interrompida de forma violenta. As investigações seguem em andamento.

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