Quatro pessoas morreram após sofrerem uma descarga elétrica durante a montagem de uma barraca em um acampamento da Igreja Católica. Uma quinta vítima foi socorrida em estado grave e permanece hospitalizada. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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A tragédia aconteceu nesta quarta-feira (29), em Itupiranga, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, o grupo participava da montagem da estrutura quando ela teria encostado na rede de energia elétrica, provocando o choque que atingiu os participantes.