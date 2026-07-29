Quatro pessoas morreram após sofrerem uma descarga elétrica durante a montagem de uma barraca em um acampamento da Igreja Católica. Uma quinta vítima foi socorrida em estado grave e permanece hospitalizada. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
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A tragédia aconteceu nesta quarta-feira (29), em Itupiranga, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, o grupo participava da montagem da estrutura quando ela teria encostado na rede de energia elétrica, provocando o choque que atingiu os participantes.
As mortes foram confirmadas pela Polícia Civil do Pará e pela Diocese de Marabá. As vítimas são Iotekoytii Sompre, de 17 anos, Saimon Gomes Lustosa Lopes, de 17 anos, José Mercedes Costa Oliveira, de 39 anos, e João Vitor Alves da Silva, de 26 anos.
Iotekoytii era filho do vereador Ubirajara Sompre. Em uma publicação nas redes sociais, o parlamentar lamentou a perda do filho e prestou uma homenagem, afirmando esperar que Deus conforte familiares e amigos neste momento de luto.
A quinta vítima, identificada como Vanderlei Magalhães de Campos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá, onde recebe atendimento médico.
A Polícia Civil informou que requisitou perícias para esclarecer como ocorreu o contato da barraca com a rede elétrica e verificar se houve eventual responsabilidade criminal. Os laudos técnicos deverão apontar as causas do acidente e indicar se houve falhas ou negligência durante a montagem da estrutura.
Em nota, a Diocese de Marabá manifestou pesar pela morte dos quatro participantes do acampamento, classificou o episódio como um trágico acidente e prestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade religiosa atingida pela tragédia.