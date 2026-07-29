A apresentadora e cantora Mara Maravilha lamentou, nesta quarta-feira (29), a morte da prima, a advogada Cláudia Félix, de 51 anos. Em nota divulgada por sua equipe, a artista afirmou estar consternada com o crime e cobrou uma apuração rigorosa das circunstâncias do caso, destacando o desejo de que os responsáveis sejam identificados e punidos.
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O homicídio ocorreu no município de Itororó, no interior da Bahia, onde Cláudia Félix foi morta a tiros dentro da própria residência. Na manifestação pública, a equipe de Mara informou que a artista, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e familiares esperam que as investigações sejam conduzidas com responsabilidade.
A nota destaca que "serão feitos todos os esforços para que os fatos sejam esclarecidos de forma minuciosa" e reforça o apelo por justiça em nome da advogada.
De acordo com informações divulgadas pelo programa Cidade Alerta, da Record TV, Cláudia era bastante conhecida na cidade e pode ter sido vítima de um grupo criminoso em razão de uma dívida atribuída a um familiar.
Ainda segundo a reportagem, esse parente vinha sendo ameaçado por criminosos devido a um débito de alto valor. A família chegou a vender dois veículos para tentar quitar a dívida, mas os suspeitos teriam aumentado repetidamente o valor exigido, em um esquema que está sendo tratado como extorsão.
As circunstâncias do homicídio e a possível relação entre o crime e as ameaças são investigadas pelas autoridades.