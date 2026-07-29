A apresentadora e cantora Mara Maravilha lamentou, nesta quarta-feira (29), a morte da prima, a advogada Cláudia Félix, de 51 anos. Em nota divulgada por sua equipe, a artista afirmou estar consternada com o crime e cobrou uma apuração rigorosa das circunstâncias do caso, destacando o desejo de que os responsáveis sejam identificados e punidos.

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O homicídio ocorreu no município de Itororó, no interior da Bahia, onde Cláudia Félix foi morta a tiros dentro da própria residência. Na manifestação pública, a equipe de Mara informou que a artista, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e familiares esperam que as investigações sejam conduzidas com responsabilidade.