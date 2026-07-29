Uma interrupção no fornecimento de energia elétrica na ETA (Estação de Tratamento de Água) da Sabesp prejudicou o abastecimento em diversos bairros de São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (29). O problema interrompeu a produção de água por cerca de duas horas.

De acordo com a companhia, foram afetadas as regiões Central, Jardim Paulista, Monte Castelo, Vila Maria, Jardim Satélite, Parque Industrial, Jardim Morumbi, Campo dos Alemães, Colonial e Dom Pedro.

A Sabesp informou ainda que a região Norte da cidade já passava por um processo de recuperação do abastecimento após uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento. Com a nova ocorrência, o retorno completo do fornecimento nessas áreas poderá demorar mais do que o previsto.