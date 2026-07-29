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SEM ÁGUA

Abastecimento de água volta ao normal até 5ª em SJC, diz Sabesp

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Água faltou em São José
Água faltou em São José

Uma interrupção no fornecimento de energia elétrica na ETA (Estação de Tratamento de Água) da Sabesp prejudicou o abastecimento em diversos bairros de São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (29). O problema interrompeu a produção de água por cerca de duas horas.

De acordo com a companhia, foram afetadas as regiões Central, Jardim Paulista, Monte Castelo, Vila Maria, Jardim Satélite, Parque Industrial, Jardim Morumbi, Campo dos Alemães, Colonial e Dom Pedro.

A Sabesp informou ainda que a região Norte da cidade já passava por um processo de recuperação do abastecimento após uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento. Com a nova ocorrência, o retorno completo do fornecimento nessas áreas poderá demorar mais do que o previsto.

Após o restabelecimento da energia, a estação voltou a operar e o abastecimento começou a ser normalizado de forma gradativa. A expectativa da companhia é que o sistema esteja totalmente regularizado ao longo desta quinta-feira (30).

Enquanto o serviço não é restabelecido, a Sabesp orienta a população a utilizar a água de forma consciente. A empresa destaca que imóveis com caixas-d'água dimensionadas para armazenar, pelo menos, 24 horas de consumo tendem a sofrer menos os impactos de interrupções temporárias no abastecimento.

Em caso de dúvidas ou para registrar ocorrências, os consumidores podem entrar em contato com a Sabesp pela Central de Atendimento (0800 055 0195), pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou pelos canais digitais da companhia

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