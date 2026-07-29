Um policial penal de 41 anos morreu em um grave acidente envolvendo um carro, um caminhão e uma motocicleta na noite de segunda-feira (27). A vítima seguia para acompanhar o parto da esposa, que estava grávida de gêmeos, quando ocorreu a colisão. O motociclista envolvido no acidente ficou gravemente ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente foi registrado na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. A vítima foi identificada como Charles Ferreira Costa Gomes, que havia saído de Almenara com destino à cidade onde a esposa estava internada para dar à luz.