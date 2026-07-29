Duas mulheres e um homem foram mortos a tiros em um triplo homicídio registrado na última terça-feira (28). O principal suspeito tentou tirar a própria vida após os assassinatos, foi socorrido e permanece internado sob escolta policial. A motivação do crime e as circunstâncias do ataque ainda são investigadas.
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O caso aconteceu em uma fazenda de Goiatuba, no sul de Goiás. As vítimas foram identificadas como Beatriz Soares, Jany Chaves e Nathan Campos.
Após o crime, o suspeito foi encontrado ferido e encaminhado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia, onde segue sob vigilância das forças de segurança.
De acordo com a Polícia Militar de Goiás, a irmã de uma das vítimas recebeu uma mensagem informando que ela havia sido baleada, acompanhada da localização da propriedade rural. Com essas informações, equipes da PM e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma das vítimas já sem vida e o suspeito ferido em uma área da fazenda. Durante as buscas, os corpos das outras duas vítimas foram localizados em outro imóvel existente na propriedade.
A Polícia Civil de Goiás instaurou inquérito para esclarecer a dinâmica do triplo homicídio, identificar a motivação do crime e concluir as circunstâncias dos assassinatos.