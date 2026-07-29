Duas mulheres e um homem foram mortos a tiros em um triplo homicídio registrado na última terça-feira (28). O principal suspeito tentou tirar a própria vida após os assassinatos, foi socorrido e permanece internado sob escolta policial. A motivação do crime e as circunstâncias do ataque ainda são investigadas.

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O caso aconteceu em uma fazenda de Goiatuba, no sul de Goiás. As vítimas foram identificadas como Beatriz Soares, Jany Chaves e Nathan Campos.