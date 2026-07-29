Um homem matou a esposa e os seis filhos a tiros antes de incendiar a residência e cometer suicídio, segundo a investigação policial. Os corpos da família foram encontrados após um incêndio considerado suspeito, registrado na última sexta-feira (24). As autoridades informaram que, até o momento, não há indícios da participação de outras pessoas no crime.

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O caso ocorreu em Grand Haven Township, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia, o incêndio começou somente após os assassinatos e foi provocado em diferentes pontos da casa, o que reforça a hipótese de que o fogo foi iniciado de forma intencional.