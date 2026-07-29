A EDP reforçou o número de equipes em campo após os fortes ventos registrados na tarde desta quarta-feira (29) no Vale do Paraíba. Segundo a concessionária, mais de 435 ocorrências relacionadas ao sistema elétrico foram registradas após o evento climático.
O prazo para o restabelecimento da energia pode variar conforme a extensão dos danos encontrados em cada local.
Diante do grande número de registros, os atendimentos seguem uma ordem de prioridade. Hospitais, unidades de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, situações com risco à vida e ocorrências que atingem um número elevado de consumidores são atendidos primeiro.
O volume de chamados elevou o nível de criticidade dos atendimentos em comparação com um dia normal de operação. Entre os principais problemas identificados estão quedas de árvores e galhos, além do lançamento de objetos sobre a rede elétrica.
De acordo com a empresa, esse tipo de ocorrência exige maior tempo de reparo devido à complexidade dos danos e à necessidade de atuação conjunta com órgãos municipais e equipes da Defesa Civil em alguns pontos.
A EDP também reforçou o alerta para que a população não se aproxime de cabos partidos ou fios caídos. Ocorrências envolvendo a rede elétrica podem ser comunicadas pelo site da empresa, pelo aplicativo EDP Online, pelo WhatsApp (11) 93465-2888 ou pela Central de Atendimento, no telefone 0800 721 0123.