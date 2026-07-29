A EDP reforçou o número de equipes em campo após os fortes ventos registrados na tarde desta quarta-feira (29) no Vale do Paraíba. Segundo a concessionária, mais de 435 ocorrências relacionadas ao sistema elétrico foram registradas após o evento climático.

O prazo para o restabelecimento da energia pode variar conforme a extensão dos danos encontrados em cada local.

Diante do grande número de registros, os atendimentos seguem uma ordem de prioridade. Hospitais, unidades de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, situações com risco à vida e ocorrências que atingem um número elevado de consumidores são atendidos primeiro.